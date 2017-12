Vremenska prognoza za Hrvatsku za 28.12.2017 Pretežno oblačno s kišom, u gorju i susnježicom i snijegom, mjestimice uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Susnježica i snijeg padat će povremeno i u nizinama unutrašnjosti. Oborina će biti češća i obilnija na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a uz obalu su mogući intenzivniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Umjeren do jak jugoistočni i južni vjetar postupno će okrenuti na sjeverni, a na Jadranu jak južni i jugozapadni vjetar na buru, najprije na sjevernom dijelu. Najviša temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 9 do 14 °C, a poslijepodne i osobito navečer osjetno hladnije.

Zadnja izmjena 28.12.2017 u 11 sati